Sommer 2023: So planen Bayern und Nkunku

Ende Juni nahm Christopher Nkunku (24) den Gerüchten um einen Wechsel in diesem Sommer den Wind aus den Segeln. Der europaweit begehrte Offensivstar verlängerte seinen Vertrag bei RB Leipzig bis 2026, Aufstieg zum vereinsinternen Bestverdiener inklusive.

Nkunku denkt aber angeblich schon an den nächsten Schritt. Nach Informationen von ‚Sport1‘ würde der von Pini Zahavi vertretene Franzose im Sommer 2023 gerne zu einem absoluten Topklub wechseln. Darüber, ob Nkunku nach der laufenden Saison eine 60-Millionen-Ausstiegsklausel besitzt, kursieren widersprüchliche Meldungen.

Bayern ein Thema?

Klar ist: Auch beim FC Bayern wurde der torgefährliche Rechtsfuß in der jüngeren Vergangenheit diskutiert. Nach aktuellem Stand besteht in München kein dringender Handlungsbedarf in der Offensive. Laut ‚Sport1‘ steigt Bayern nur ins Nkunku-Rennen ein, sollte ein wichtiger Angreifer den Verein noch verlassen – mit Leroy Sané (26) sei das Trainerteam nicht zufrieden.

Nkunku selbst betonte derweil Mitte Juli im Kreise der Nationalmannschaft: „Ich habe meinen Vertrag nicht verlängert, um den Verein im nächsten Jahr zu verlassen. Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber ich weiß, dass ich mich sehr wohlfühle bei RB Leipzig.“ Wie viel dieses Treuebekenntnis wert ist, wird sich erst im nächsten Sommer zeigen.