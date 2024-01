Beste über mögliche EM-Nominierung

Jan-Niklas Beste hält sich zurück, was eine mögliche Teilnahme an der anstehenden Europameisterschaft betrifft. „Natürlich wurde mir dazu schon die ein oder andere Frage gestellt, aber es ist immer noch absurd, darüber nachzudenken. Vor einem halben Jahr habe ich noch in der zweiten Liga gespielt. Ich weiß auch, wie schnelllebig das Fußball-Geschäft ist. Ich habe heute erst mein 16. Bundesliga-Spiel gemacht. Deswegen weiß ich auch, wie man kleine Brötchen backt“, so der Außenbahnspieler des 1. FC Heidenheim am späten Samstagabend im ‚aktuellen sportstudio‘ des ‚ZDF‘.

Der 25-Jährige ist unumstrittener Leistungsträger beim Aufsteiger und in dieser Saison einer der besten Scorer der Bundesliga. Fünf Tore und neun Assists stehen nach 16 Einsätzen für Beste zu Buche, nur sechs Spieler waren in dieser Saison an mehr Toren direkt beteiligt. Logisch also, dass der Linksfuß auch mit der DFB-Auswahl in Verbindung gebracht wird.