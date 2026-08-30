Zusagen: Hertha vor Transfer-Doppelschlag?

Hertha BSC hat in dieser Wechselperiode bereits 15 Spieler verloren. Demgegenüber stehen lediglich drei externe Zugänge – zwei weitere hat die Alte Dame immerhin an der Angel.

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Einem Bericht der Bild zufolge wollen Hyun-seok Hong (27/FSV Mainz 05) und Gustaf Nilsson (29/FC Brügge) trotz anderer Anfragen in die Hauptstadt wechseln. Beide Profis sollen auf Herthas Wunschliste ganz oben stehen.

Mit den jeweiligen Vereinen muss der Zweitligist aber noch auf einen Nenner kommen. Sowohl Mittelfeldspieler Hong als auch Stürmer Nilsson stehen bei ihren jetzigen Arbeitgebern bis 2028 unter Vertrag, haben dort aber wohl keine Zukunft.