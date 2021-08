Chelsea verleiht Ampadu

Ethan Ampadu wird auch in dieser Saison verliehen. Wie der FC Chelsea mitteilt, geht es für den 20-jährigen Innenverteidiger zum Serie A-Aufsteiger FC Venedig. In London hat Ampadu seinen Vertrag zuvor bis 2024 verlängert.

Die vergangene Saison hatte der walisische EM-Teilnehmer bei Sheffield United verbracht, die Spielzeit 2019/20 in der Bundesliga bei RB Leipzig.

Best of luck in Italy, @EthanAmp26! 👊