FC Bayern: „Offener Austausch“ mit Neuer

Der FC Bayern und Manuel Neuer verfolgen in den Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung einen klaren Zeitplan. Gegenüber der ‚tz‘ bestätigt Christoph Freund, dass man sich im späten Frühjahr zusammensetzen und die Situation besprechen wird: „Es wird von unserer Seite keinen Druck und keine Deadline geben, sondern einen offenen Austausch. Von daher macht es Sinn, wenn man den Zeitraum März/April anpeilt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Vertrauen in den 39-Jährigen sei so groß, dass man ihm dieses Zugeständnis machen will. „Bei Manu war immer klar, dass sich seine Entscheidung vor allem an seinem Körpergefühl orientiert. Er kennt seinen Körper besser als jeder andere. Es ist schon außergewöhnlich, in diesem Alter auf diesem Niveau zu spielen“, erklärt der Sportdirektor der Bayern.