Die komplizierte Suche nach der Woltemade-Lösung

Newcastle United gibt bei Nick Woltemade nicht auf. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, sind die Verantwortlichen trotz der aktuellen Formschwäche des 24-Jährigen davon überzeugt, dass er eine langfristige Zukunft bei den Magpies hat. Man sei sich im Verein bewusst, dass Leistungsschwankungen in der ersten Saison auf der Insel für einen jungen Spieler normal sind und arbeite an einer Lösung.

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Zuletzt wurde der als Zehner respektive hängende Spitze ausgebildete 1,98-Hüne vermehrt im Mittelfeld eingesetzt, um ihn besser ins Kombinationsspiel einzubinden. Dass Trainer Eddie Howe den deutschen Nationalspieler (acht Länderspiele) in dieser neuen Rolle einsetzte, lag vor allem daran, dass im Sturmzentrum sein mangelndes Tempo deutlich wurde.

Woltemade im Kreuzfeuer – aber Wissa noch enttäuschender

Deutlich schwerer hat es Yoane Wissa. Der 29-Jährige war im vergangenen Sommer für knapp 60 Millionen Euro vom FC Brentford gekommen, um gemeinsam mit Woltemade den Abgang von Alexander Isak (26/FC Liverpool) zu kompensieren. Mit lediglich drei Treffern in 21 Pflichtspielen blieb der Kongolese bisher jedoch weit hinter den Erwartungen zurück, weshalb ein vorzeitiger Abschied im Sommer nicht ausgeschlossen wird.

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Kann sich Woltemade auf der Insel durchsetzen? Ja, Geduld ist gefragt Nein, er sollte schnell wieder wechseln Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auch Woltemade wurde zuletzt mit einem schnellen Abflug in Verbindung gebracht, ein Verkauf des Rechtsfußes in Newcastle scheint aktuell aber kein ernstes Thema zu sein. Der Premier League-Klub setzt hingegen darauf, dass der Ex-Stuttgarter nach einer kompletten Sommervorbereitung endlich sein volles Potenzial abrufen kann. Und sich langfristig in seiner gewohnten Rolle als Mittelstürmer etablieren kann.