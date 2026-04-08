40 Millionen: Salah-Nachfolger aus der Bundesliga?

Nach neun Jahren an der Anfield Road wird Mohamed Salah (33) den FC Liverpool im Sommer verlassen. Die Suche nach einem Nachfolger für den ägyptischen Offensivstar läuft, Kandidaten gibt es reichlich.

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Einer von ihnen trägt das Trikot der TSG Hoffenheim. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ ist Bazoumana Touré (20) eine konkrete Option für die Reds. Liverpool-Scouts sollen den ivorischen Linksfuß kürzlich beim Länderspiel der Elfenbeinküste gegen Schottland (1:0) unter die Lupe genommen haben.

Insbesondere seine „Durchsetzungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen die physische starke schottische Mannschaft“ habe den Spähern imponiert, die auch bei Ligaspielen regelmäßig genau hinschauen.

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Touré steht noch bis 2029 bei Hoffenheim unter Vertrag, als Ablöse werden um die 40 Millionen Euro gehandelt. Für zehn Millionen wurde der Flügelstürmer im Februar 2025 vom schwedischen Hammarby IF verpflichtet.

Neben Liverpool sollen Manchester United, der FC Arsenal, Aston Villa und auch der FC Bayern ein Auge auf Touré haben. Laut ‚Sport Bild‘ ist ein Wechsel nach England wahrscheinlich.

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Hoffenheim wäre vor allem dann offen für einen Verkauf, sollte der internationale Wettbewerb verpasst werden. Die TSG ist aktuell Fünfter. Klappt es sogar mit der Champions League, soll Touré gehalten werden.