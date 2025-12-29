Schon ein Topstar: Dortmunds bitteres Transfer-Versäumnis

Mehrfach wähnte sich Borussia Dortmund bei Rayan Cherki auf der Siegerstraße. Im Sommer 2024 war der BVB schon einmal beim Franzosen in der Pole Position. Zum damaligen Zeitpunkt hatte dessen Verein Olympique Lyon heute nahezu lächerlich wirkende 15 Millionen Euro für Cherki gefordert.

Auch RB Leipzig und Bayer Leverkusen hatten um den Offensivkünstler mitgemischt, doch alle Bundesligisten entschieden sich letztlich gegen einen Transfer. Zwischenzeitlich war Cherki sogar vom Mannschaftstraining in Lyon ausgeschlossen worden. Er wollte sein bis 2025 datiertes Arbeitspapier nicht verlängern, weshalb OL einen Verkauf forcierte. Dem BVB war die Ablöse aber zu hoch, die Spur erkaltete und Cherki verlängerte um eine weitere Saison.

City bekommt den Zuschlag

Vor knapp einem Jahr wagten die Schwarz-Gelben dann einen erneuten Vorstoß. Cherki, so die Absprache mit OL, dürfe für 22,5 Millionen Euro wechseln. Der BVB war bereit, diese Summe zu zahlen, auch Cherki selbst gab grünes Licht für den Transfer. Diesmal schlug im letzten Moment aber John Textor kurz vor dem Deadline Day die Tür zu. „Das Angebot aus Dortmund wurde respektlos kommuniziert, lag weit unter dem Marktwert und war zeitlich schlecht gewählt. Rayan Cherki wird bis zum Ende der Saison 2024/25 ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft bleiben“, so der damalige OL-Präsident.

Erneut blieb der 22-Jährige also in Lyon – und ging im vergangenen Sommer dann für 36,5 Millionen zu Manchester City. Seitdem bekommen die Verantwortlichen in Dortmund Woche für Woche vor Augen geführt, was ihnen da für ein Spieler durch die Lappen ging. Cherki ist inzwischen französischer Nationalspieler und bei den Skyblues gesetzter Leistungsträger. In 19 Spielen gelangen ihm bislang fünf Tore und acht Assists, gegen Nottingham Forest (2:1) verzückte er am Samstag die Fans mit einem Tor, einem Assist und seiner erstaunlichen Leicht- und Beidfüßigkeit.

BVB verpasst hohen Transfererlös

Cherki wurde in jungen Jahren zu den Profis hochgezogen, galt früh als großes Talent. Mittlerweile ist er über diesen Status längst hinaus und kratzt mit seinen Leistungen an der Weltspitze. In Manchester steht der flexible Offensivspieler, der sowohl auf den Flügeln als auch auf der Zehn und im Mittelsturm spielen kann, noch bis 2030 unter Vertrag. Schon jetzt ist er ein Vielfaches der gezahlten Ablösesumme wert. Ein teures Versäumnis der Bundesligisten und allen voran des BVB.