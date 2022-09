Ach du heiliger Haaland | Alle Augen auf Draxler

Real auf Mission 15

Rekordsieger Real Madrid geht am heutigen Dienstag die Titelverteidigung in der Champions League an. „Der Champion kehrt zurück“, freut sich die ‚Marca‘. Zum 14. Mal holten die Königlichen den Henkelpott im Mai in die spanische Hauptstadt. Die Mission 15 „startet in Glasgow“, titelt die ‚as‘. Bei Celtic soll der Grundstein gelegt werden, die weiteren Gruppengegner heißen RB Leipzig und Shakhtar Donetsk.

Heiliger Haaland

Ein Wörtchen mitreden im Kampf um die Krone will Manchester City. Fast alle Hoffnungen, so scheint es, ruhen dabei auf den Schultern von Torjäger Erling Haaland. Der Neuzugang aus Dortmund ist mit zehn Toren in sechs Ligaspielen fulminant in England angekommen. Für den ‚Daily Mirror‘ ist Haaland Citys heiliger Gral oder auch „Haaly Grail“. Trainer Pep Guardiola warnt derweil, man dürfe sich nicht allein auf den 22-jährigen Norweger verlassen. Die Skyblues treten am Abend beim FC Sevilla an.

Draxlers D-Day

Auch in Lissabon dürften die Augen vor allem auf einen Neuzugang gerichtet sein. Es ist „Draxler-Tag“, prangt es in großen Buchstanden auf der Titelseite der ‚Record‘. Der deutsche Weltmeister, seit Donnerstag ausgeliehen von Paris St. Germain, könnte gegen Maccabi Haifa sein Debüt für Benfica geben. „Er ist bereit, ein paar Minuten zu spielen“, kündigt Trainer Roger Schmidt an.