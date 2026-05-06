Erster Bayern-Verkauf auf dem Weg

Der FC Bayern will im Sommer mindestens sieben Profis verkaufen. Bei Daniel Peretz zeichnet sich immer klarer ab, dass das Vorhaben gelingen wird.

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Der 25-jährige Torhüter startete die Saison als Leihspieler beim Hamburger SV, zog jedoch aufgrund mangelnder Einsatzzeit schon im Winter weiter zum FC Southampton. Beim englischen Zweitligisten fand er sein Glück.

„Es ist ein Perfect Match für uns beide“, unterstrich Peretz erst kürzlich gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ und sagte zu einem möglichen Verbleib: „Ich denke, das wäre logisch.“

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Kaufpflicht bei Peretz

Oder vielleicht sogar zwangsläufig? Die Saints haben eine Kaufoption über acht Millionen Euro, die sich nach neuesten Infos der ‚BBC‘ im Aufstiegsfall sogar in eine Kaufpflicht umwandeln würde.

Setzt sich Southampton in den anstehenden Playoffs durch, wäre der erste Bayern-Verkauf des Sommers also sicher. Dabei könnte der FCB sogar ein Gewinngeschäft verzeichnen, denn Peretz kam 2023 für fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv nach München.