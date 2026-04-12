FC Bayern: Update von Gnabry & Kane

Serge Gnabry (30) hat das Training nach seinem verletzungsbedingten Ausfall gegen den FC St. Pauli (5:0) wieder aufgenommen. Laut der ‚Bild‘ ging die Belastung aber nicht über eine Laufeinheit hinaus. Sein rechtes Knie war dabei dick bandagiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf dem Trainingsplatz stand auch Harry Kane (32), der gegen Pauli geschont wurde. Der Engländer absolvierte ein individuelles Balltraining. Seinem Einsatz dürfte am Mittwoch (21 Uhr) gegen Real Madrid nichts im Wege stehen.