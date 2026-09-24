Skhiri: „Komplizierte Wochen“ bei der Eintracht

Ellyes Skhiri (31) vom 1. FC Köln blickt mit gemischten Gefühlen auf sein Ende bei Eintracht Frankfurt zurück. „Wenn ich ehrlich bin, waren es komplizierte Wochen für mich“, erklärt der Rückkehrer gegenüber dem ‚Express‘ und geht ins Details: „Als ich nach der WM zurückgekehrt bin, hat man mir wenige Minuten vor dem Training mitgeteilt, dass ich nicht auf den Platz darf. Ich wurde auch erst sehr spät darüber informiert, dass ich nicht mit ins Trainingslager reisen darf. Danach hat man mich weiter vom Training ausgeschlossen und ich musste mich selbst darum kümmern, dass ich bei der U21 mittrainieren kann. Das war schon kein schönes Gefühl.“

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Am Ende fiel die Wahl auf die Kölner, alternativlos war die Entscheidung für den Tunesier aber nicht: „Im Sommer habe ich sehr viele Gespräche über meine Zukunft geführt und ich hatte auch einige andere Angebote. Aber in den vielen Gesprächen mit Thomas Kessler und René Wagner habe ich sofort dieses Vertrauen gespürt, das ich zuletzt nicht mehr gespürt habe. Wie intensiv sie sich um mich bemüht haben, das hat mir imponiert. Ich habe das Gefühl, es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.“