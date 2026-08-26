Pieringer-Rückkehr perfekt

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn verstärkt sein Sturm-Zentrum. Vom 1. FC Heidenheim wechselt Mittelstürmer Marvin Pieringer (26) an die Pader. Pieringer kommt für eine kolportierte Ablöse von drei Millionen Euro. Ich habe mich in meinen drei Jahren beim FCH sehr wohlgefühlt. „Wir freuen uns sehr, dass Marvin zu unserem SCP07 zurückkehrt. In Heidenheim hat er in den vergangenen Jahren enorm viel Bundesligaerfahrung gesammelt und gezeigt, wie wichtig er für eine Mannschaft sein kann. Zudem durfte er sich bereits auf internationalem Niveau beweisen. Mit seiner Abschlussstärke, Flexibilität, körperlichen Präsenz und Erfahrung wird er uns weiterhelfen“, sagt Sebastian Lange, Geschäftsführer Sport des SC Paderborn.

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Marvin Pieringer wechselt vom FCH zum SC Paderborn 07. Wir bedanken uns für Deinen Einsatz und Deine Leistungen für den FCH und wünschen Dir für die Zukunft alles Gute, Piere! ❤️💙

Zur Meldung: 👉 https://t.co/MabXPqzVfc pic.twitter.com/HpWaOYQcy6 — 1. FC Heidenheim 1846 e. V. (@FCH1846) August 26, 2026

Pieringer war bereits in der Saison 2022/23 an den SC Paderborn verliehen. In besagter Saison war er in 23 Spielen in der 2. Bundesliga an 18 Toren direkt beteiligt. Der Rechtsfuß bringt Bundesliga-Erfahrung in den Kader der Paderborner und hat auch dort schon seinen Torriecher unter Beweis gestellt.