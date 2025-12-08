Sieben Änderungen: So könnte Bayern spielen

Der straffe Zeitplan des FC Bayern geht weiter. Nur drei Tage nach dem 5:0-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart empfängt der deutsche Rekordmeister am morgigen Dienstag um 18:45 Uhr in der Champions League Sporting Lissabon. Sporting belegt mit zehn Punkten Rang acht, dementsprechend erwartet Trainer Vincent Kompany ein schweres Spiel: „Technisch sind sie stark und sie haben viel Talent. Sie haben in der Offensive schnelle Spieler, die in die Tiefe gehen. Außerdem aktive Mittelfeldspieler und Verteidiger, die auch Fußball spielen können. Das ist Champions League. Wir wollen unser Maximalniveau abrufen. Sporting hat Qualität.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Immerhin stehen Kompany gegen die Portugiesen so gut wie alle Spieler zu Verfügung. Lediglich auf den rotgesperrten Luis Díaz müssen die Münchner im Vergleich zum Wochenende verzichten. Insgesamt sind dennoch sieben Veränderungen nach dem Statement-Sieg beim VfB zu erwarten. Manuel Neuer wird anstelle von Jonas Urbig zwischen den Pfosten stehen, in der Defensive kehren Jonathan Tah und Josip Stanisic in die Anfangsformation zurück.

Aleksandar Pavlovic ersetzt im Mittelfeldzentrum voraussichtlich Leon Goretzka, in der offensiven Dreierreihe verdrängen Serge Gnabry und Lennart Karl den gesperrten Díaz und Raphaël Guerreiro auf die Bank. In vorderster Front muss Nicolas Jackson für Dreierpacker Harry Kane weichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Davies vor Comeback?

Erfreuliche Nachrichten gibt es von Alphonso Davies. Nach seinem Kreuzbandriss steht der Linksverteidiger morgen allem Anschein nach erstmals wieder im Kader. „Ich möchte nach der Pressekonferenz noch einmal mit ihm sprechen, aber es besteht die Möglichkeit, dass er morgen im Kader steht. Wenn es ein enges Spiel wird, wovon ich gegen Sporting ausgehe, wird er wahrscheinlich keine Spielminuten bekommen. Aber er wird diese Woche ohnehin wahrscheinlich Spielzeit erhalten. Alles vor Weihnachten ist ein Bonus“, so Kompany.

So könnte Bayern spielen