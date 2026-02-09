100 Millionen: Álvarez-Transfer in Arbeit

Der FC Chelsea will Julián Alvarez unbedingt nach London locken. Laut ‚ESPN Argentina‘ führen die Blues bereits Gespräche mit den Beratern des argentinischen Weltmeisters über einen Transfer im kommenden Sommer. Die Londoner seien bereit, ein Vermögen für den Stürmer auszugeben, heißt es.

Bei Atlético Madrid ist der 26-Jährige trotz seiner jüngsten Durststrecke von sieben Spielen ohne Torerfolg ein absoluter Leistungsträger. Die Rojiblancos fordern auch aufgrund eines Vertrags bis 2030 eine Ablöse von mindestens 100 Millionen Euro. Auch der FC Arsenal sowie der FC Barcelona interessieren sich für den Rechtsfuß.