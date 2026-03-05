Menü Suche
Gute Nachrichten bei Chabot

von Dominik Schneider
Chabot geht aus dem Bus @Maxppp

Der VfB Stuttgart kann am Wochenende wieder auf Jeff Chabot zählen. Bei der heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel der Schwaben gegen den 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr) sprach Sebastian Hoeneß über den Abwehrchef. Die Rückenprobleme des 28-Jährigen seien ausgestanden, bestätigte der Trainer.

VfB Stuttgart 1893
🗣️ Sebastian #Hoeneß mit dem Personalupdate: „Jeff #Chabot ist wieder fit. Josha #Vagnoman wird aufgrund einer muskulären Thematik am Samstag nicht spielen. Lazar #Jovanovic wird weiter nicht zur Verfügung stehen. Dan-Axel #Zagadou trainiert wieder ganz normal mit.“

#VfB | #VfB1893 | #VfBPK | #Bundesliga | #M05VfB
Weiter fehlen werden jedoch Joshua Vagnoman und Lazar Jovanovic. Dan-Axel Zagadou trainierte nach seiner Muskelverletzung zuletzt wieder ganz normal mit der Mannschaft.

