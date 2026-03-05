Bundesliga
Gute Nachrichten bei Chabot
1 min.
@Maxppp
Der VfB Stuttgart kann am Wochenende wieder auf Jeff Chabot zählen. Bei der heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel der Schwaben gegen den 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr) sprach Sebastian Hoeneß über den Abwehrchef. Die Rückenprobleme des 28-Jährigen seien ausgestanden, bestätigte der Trainer.
Unter der Anzeige geht's weiter
VfB Stuttgart 1893 @VfB – 13:02
🗣️ Sebastian #Hoeneß mit dem Personalupdate: „Jeff #Chabot ist wieder fit. Josha #Vagnoman wird aufgrund einer muskulären Thematik am Samstag nicht spielen. Lazar #Jovanovic wird weiter nicht zur Verfügung stehen. Dan-Axel #Zagadou trainiert wieder ganz normal mit.“Bei X ansehen
#VfB | #VfB1893 | #VfBPK | #Bundesliga | #M05VfB
#VfB | #VfB1893 | #VfBPK | #Bundesliga | #M05VfB
Weiter fehlen werden jedoch Joshua Vagnoman und Lazar Jovanovic. Dan-Axel Zagadou trainierte nach seiner Muskelverletzung zuletzt wieder ganz normal mit der Mannschaft.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden