Medizincheck: Kühn wechselt in die Bundesliga

Nicolas Kühn nimmt einen neuen Anlauf im deutschen Fußball. Wie ‚Sky‘ berichtet, schnappt sich Borussia Mönchengladbach völlig überraschend den ehemaligen DFB-Junior.

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Gladbach leiht den 26-jährigen Offensivmann für eine Saison von Como 1907 aus. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.

Kühn war vor einem Jahr für stolze 19 Millionen Euro von Celtic Glasgow nach Italien gewechselt. Damals stand er auch kurz vor der Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft. Es folgte eine schwache Saison am Comer See – und nun der Neustart in Gladbach.