Bestätigt: Goretzka verlässt Bayern im Sommer

Leon Goretzka (30) wird den FC Bayern im laufenden Wechselfenster nicht verlassen. Das bestätigte Sportdirektor Christoph Freund auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen Spiel (18:30 Uhr) gegen den Hamburger SV.

In den vergangenen Tagen arbeitete Atlético Madrid intensiv an einer Zusammenarbeit mit dem Mittelfeldmotor. Die Münchner standen einem frühzeitigen Abschied offen gegenüber, Goretzka selbst soll sich aber letztlich gegen den Wechsel entschieden haben.

Eine Ära endet

Im Sommer wird sich der 67-fache deutsche Nationalspieler aber definitiv nach einem neuen Arbeitgeber umsehen müssen. Auch diesbezüglich sorgte Freund für Klarheit. „Im Sommer wird der Weg von Leon bei Bayern vorbei sein“, führte der 48-Jährige aus, „es werden dann acht Jahre hier gewesen sein, extrem erfolgreich, extrem stark, wie er sich als Mensch und Spieler gegeben hat. Er wird aber bei uns vorher kämpfen, dass wir gute Wochen noch haben werden.“

Goretzka ergänzt: „So sehr mich das Interesse von internationalen Top-Klubs ehrt, so klar habe ich für mich entschieden, dass ich bis zum Saisonende beim FC Bayern bleiben möchte. (…) Gleichzeitig haben der Verein und ich in guten und konstruktiven Gesprächen beschlossen, dass unsere gemeinsame erfolgreiche Zeit im Sommer zu Ende geht.“

Im Anschluss an die Saison können die Rojiblancos also einen erneuten Vorstoß wagen. Auf einen ablösefreien Deal haben es allerdings auch zahlreiche weitere Interessenten abgesehen, darunter die SSC Neapel, der AC Mailand und Tottenham Hotspur.