Bayer 04: Erneute Retsos-Leihe geplant

Bei Bayer Leverkusen herrscht die Meinung vor, dass Panagiotis Retsos dringend Spielpraxis benötigt. „Panos braucht einen Verein, bei dem er einfach spielt. Auch in der kommenden Saison. Das ist wichtig für seine Karriere“, so Geschäftsführer Rudi Völler dem ‚kicker‘ zufolge. Seit Ende Januar ist der 21-jährige Retsos an Sheffield United verliehen. Sein Vertrag bei der Werkself läuft noch bis 2022.

Der Innenverteidiger fühlt sich beim englischen Erstligisten wohl, sagte zuletzt: „Ja, ich würde gerne in England und Sheffield weitermachen, weil er (der Trainer Chris Wilder, Anm. d. Red.) sehr an mich glaubt. Er hat einen Plan für mich, und es ist wichtig, Spielpraxis zu sammeln und noch besser zu werden.“ Das Problem: Retsos kam in England erst 14 Minuten zum Einsatz.