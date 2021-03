Schalke spricht Strafe gegen William aus

Rechtsverteidiger William wurde für das Verhalten im Anschluss an seine frühe Auswechslung (20. Minute) beim 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach von Schalke 04 sanktioniert. Ausschlaggebend war nach Informationen der ‚Sport Bild‘, dass der 25-jährige Brasilianer nach Spielende unentschuldigt bei der Besprechung fehlte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Innerhalb der Mannschaft, heißt es in dem Bericht weiter, habe sich niemand über Williams Verhalten aufgeregt. „Es war den meisten Mitspielern schon fast egal“, schreibt die ‚Sport Bild‘. Bis Saisonende ist William noch vom VfL Wolfsburg an Königsblau verliehen. Eine Weiterbeschäftigung ist nach aktuellem Stand der Dinge so gut wie ausgeschlossen.