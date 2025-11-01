Menü Suche
Kommentar
Premier League

Spurs-Coach glaubt an Xavi-Durchbruch

von David Hamza
Xavi Simons bei seinem neuen Klub @Maxppp

Thomas Frank ist zuversichtlich, dass Tottenham Hotspurs Neuzugang Xavi Simons bald sein volles Potenzial ausschöpfen wird. „Xavi macht Fortschritte. Er bringt sich in die richtigen Räume und jetzt sind es nur noch der letzte entscheidende Pass und die letzte Aktion, die den Unterschied ausmachen können“, so Frank.

Unter der Anzeige geht's weiter

Xavi kam bislang elfmal für die Spurs zum Einsatz (ein Assist), nur einmal über 90 Minuten. „Seine Fitness verbessert sich, seine Intensität nimmt zu“, erklärt Frank. Tottenham hatte den 22-jährigen Offensivspieler Ende August für 65 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Spurs
Xavi Simons

Weitere Infos

Premier League Premier League
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Xavi Simons Xavi Simons
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert