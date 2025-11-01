Spurs-Coach glaubt an Xavi-Durchbruch

Thomas Frank ist zuversichtlich, dass Tottenham Hotspurs Neuzugang Xavi Simons bald sein volles Potenzial ausschöpfen wird. „Xavi macht Fortschritte. Er bringt sich in die richtigen Räume und jetzt sind es nur noch der letzte entscheidende Pass und die letzte Aktion, die den Unterschied ausmachen können“, so Frank.

Xavi kam bislang elfmal für die Spurs zum Einsatz (ein Assist), nur einmal über 90 Minuten. „Seine Fitness verbessert sich, seine Intensität nimmt zu“, erklärt Frank. Tottenham hatte den 22-jährigen Offensivspieler Ende August für 65 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtet.