Vier Klubs wollen Barças Abde

Der FC Barcelona sucht allem Anschein nach einen temporären Abnehmer für Ez Abde. Wie die ‚Sport‘ berichtet, soll der hochtalentierte 20-Jährige in der kommenden Saison bei einem kleineren Klub Spielpraxis sammeln. Dem Bericht zufolge zeigen der FC Getafe, der FC Girona und der FC Elche Interesse an einem Leihgeschäft.

Betis Sevilla soll ebenfalls angeklopft haben, aber vielmehr an einem festen Transfer interessiert sein. Der katalanischen Sportzeitung nach will Barça den marokkanischen Flügelstürmer aber nicht vollständig transferieren, da man in Abde einen Spieler sieht, dem man in Zukunft den Durchbruch im Starensemble der Katalanen zutraut.