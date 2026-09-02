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Offiziell La Liga

Ex-Madrilene Ceballos unterschreibt für drei Jahre

von Julian Jasch
Dani Ceballos im Real-Trikot @Maxppp

Dani Ceballos (30) wechselt innerhalb Spaniens den Arbeitgeber. Nach seinem Vertragsende bei Real Madrid heuert der Mittelfeldspieler bei Betis Sevilla an. Dort unterschreibt er bis 2029.

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Ceballos, 13-facher spanischer Nationalspieler, wurde unter anderem bei Betis ausgebildet. Jetzt kehrt er mit der Erfahrung aus 200 La Liga-Partien und 49 Premier League-Einsätzen an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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