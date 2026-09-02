Ex-Madrilene Ceballos unterschreibt für drei Jahre

Dani Ceballos (30) wechselt innerhalb Spaniens den Arbeitgeber. Nach seinem Vertragsende bei Real Madrid heuert der Mittelfeldspieler bei Betis Sevilla an. Dort unterschreibt er bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dani Ceballos joins Real Betis and signs a contract until 2029.



Welcome back, @DaniCeballos46! 💚



➡ https://t.co/qTmOLjoU26 pic.twitter.com/ueIMiX44KM — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) September 1, 2026

Ceballos, 13-facher spanischer Nationalspieler, wurde unter anderem bei Betis ausgebildet. Jetzt kehrt er mit der Erfahrung aus 200 La Liga-Partien und 49 Premier League-Einsätzen an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück.