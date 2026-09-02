La Liga
Ex-Madrilene Ceballos unterschreibt für drei Jahre
@Maxppp
Dani Ceballos (30) wechselt innerhalb Spaniens den Arbeitgeber. Nach seinem Vertragsende bei Real Madrid heuert der Mittelfeldspieler bei Betis Sevilla an. Dort unterschreibt er bis 2029.
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Dani Ceballos joins Real Betis and signs a contract until 2029.— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) September 1, 2026
Welcome back, @DaniCeballos46! 💚
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Ceballos, 13-facher spanischer Nationalspieler, wurde unter anderem bei Betis ausgebildet. Jetzt kehrt er mit der Erfahrung aus 200 La Liga-Partien und 49 Premier League-Einsätzen an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück.
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