Köln: Kessler kündigt Hübers-Deal an

Timo Hübers (29) darf sich weiterhin Hoffnungen auf einen neuen Vertrag beim 1. FC Köln machen. „Mit Timo habe ich bereits gesprochen und wir werden uns auch noch einmal zusammensetzen. Er ist ein langjähriger Spieler, der sehr viel für den FC geleistet hat. Aufgrund seiner Verletzung müssen wir den Heilungsverlauf abwarten. Unabhängig davon werden wir Gespräche führen und nach einer Lösung suchen, die ihm die nötige Ruhe für seine Reha gibt. Der FC wird Timo hier eng zur Seite stehen“, betont Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler gegenüber dem ‚Express‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Hübers selbst berichtete am Rande der gestrigen 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig bei ‚DAZN‘ von Verhandlungen: „Wir sind in Gesprächen und konkretisieren das jetzt, da die Transferfenster geschlossen haben. Beide Seiten wissen, was sie aneinander haben.“ Der Innenverteidiger hatte sich Ende Oktober beim 0:1 gegen Borussia Dortmund schwer am Knie verletzt und fällt noch die gesamte Saison aus.