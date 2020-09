City subventioniert Otamendi

Neue Details zum bevorstehenden Transfer von Nicolás Otamendi (32) zu Benfica Lissabon sind bekannt geworden. Wie ‚O Jogo‘ vermeldet, erhält der argentinische Abwehrspieler bei seinem neuen Klub einen Dreijahresvertrag. Benfica muss das Gehalt jedoch nur im letzten Vertragsjahr bezahlen. In den ersten beiden Spielzeiten übernimmt Manchester City das Salär von jeweils rund sechs Millionen Euro.

In Sachen Ablöse haben sich City und Benfica auf 15 Millionen Euro geeinigt. Weil gleichzeitig aber Rúben Dias (23) von Lissabon nach Manchester wechselt, muss Benfica keine Überweisung veranlassen. Für den portugiesischen Innenverteidiger zahlt der englische Topklub 68 Millionen Euro plus 3,6 Millionen Euro an möglichen Boni.