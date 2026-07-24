Augsburg lehnt Top-Angebot für Matsima ab

Für 20 Millionen Euro will der FC Augsburg bei Chrislain Matsima offenbar noch nicht kleinbeigeben. ‚Sky‘ berichtet, dass die Fuggerstädter ein Angebot von Crystal Palace in entsprechender Höhe postwendend abgelehnt haben. In Augsburg rechnet man noch im Verlauf des Tages mit einer verbesserten Offerte.

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Zwischen dem 24-jährigen Innenverteidiger und den Eagles herrscht längst Einigkeit. Für einen Transfer bedarf es allerdings noch einer Übereinkunft zwischen den Vereinen. Bei Palace wäre Matsima als Ersatz für Maxence Lacorix (26) eingeplant, der kurz vor dem Wechsel zum FC Chelsea steht. Als Alternative zum Franzosen haben die Südlondoner Chibuike Nwaiwu (23) von Trabzonspor ausfindig gemacht.