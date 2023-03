Hasebe unterschreibt neuen Vertrag

Eintracht Frankfurt und Makoto Hasebe setzen ihre seit 2014 andauernde Zusammenarbeit fort. Seinen auslaufenden Kontrakt am Main hat der 39-jährige Defensivspieler nun um eine weitere Saison verlängert. Zudem besteht ein Anschlussvertrag bis 2027.

„Makoto ist der einzige Profi, der selbst entscheiden kann, ob er seinen Vertrag verlängert. Wir sind froh, dass er diese Entscheidung getroffen hat und uns ein weiteres Jahr als Spieler erhalten bleibt“, erklärt Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche.

„Mit seiner Einstellung, seiner Disziplin und seiner fußballerischen Qualität“ sei Hasebe im Team der SGE „nicht nur ein absolutes Vorbild, sondern nach wie vor auch eine Bereicherung für unser Spiel. Mit bald 40 Jahren ist er eine Bundesligagröße und auch über die Landesgrenzen hinaus ein Botschafter für Eintracht Frankfurt und den deutschen Fußball.“

„Meine Heimat, mein Klub“

Hasebe blickt auf bislang 279 Spiele für die Frankfurter zurück, steht auch in der laufenden Saison noch regelmäßig in der Startformation. Mit den Hessen gewann der ehemalige japanische Nationalspieler (114 Länderspiele) den DFB-Pokal und die Europa League.

„Es ist besonders, mit dann 40 Jahren bei einem so großen und erfolgreichen Klub Teil des Teams zu sein. Ich werde weiterhin Verantwortung übernehmen, will Vorbild für unsere jungen Spieler sein und vorangehen“, so Hasebe, der betont: „Frankfurt ist meine Heimat geworden, die Eintracht ist mein Klub. Deshalb freue ich mich auch jetzt schon darauf, nach der Karriere Teil dieses Vereins zu sein.“