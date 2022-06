Bafounta verlässt BVB

Kamal Bafounta beendet sein Deutschland-Abenteuer und kehrt nach Frankreich zurück. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, hat der defensive Mittelfeldspieler am gestrigen Mittwoch bereits den Medizincheck beim FC Lorient absolviert. In der Bretagne erhält der 20-Jährige einen Vierjahresvertrag, ist dort aber zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant.

Bafounta war 2018 aus der Jugend des FC Nantes zu Borussia Dortmund gekommen. Nach Einsätzen für die U17 und U19 gelang ihm im vergangenen Jahr der Sprung in die BVB-Reserve. Dort kam er auf drei Einsätze in der dritten Liga. In einer Woche läuft der Vertrag am Rheinlanddamm aus.