Dybala wählt seinen Wunschklub

Paulo Dybala hofft auf einen Wechsel zum AC Mailand. Wie der ‚Corriere della Sera‘ berichtet, träumt der 32-Jährige davon, künftig das Trikot der Rossoneri zu tragen. Der Argentinier wäre dafür bereit, deutliche Gehaltsabstriche in Kauf zu nehmen und einem stark leistungsbezogenen Vertrag zuzustimmen.

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Bei der AS Rom verdient Paulo Dybala derzeit rund 8,5 Millionen Euro pro Jahr. Der Hauptstadtklub will dieses Gehalt künftig einsparen und wäre maximal an einer Verlängerung zu deutlich geringeren Konditionen interessiert. Der Offensivakteur wartet jedoch noch auf ein Zeichen des Vereins. Offiziell wurde ihm bisher nicht mitgeteilt, ob sein am Saisonende auslaufender Vertrag verlängert wird.

An Optionen wird es Dybala im Sommer wohl nicht mangeln, denn der Linksfuß hat namhafte Verehrer in Südamerika. Sowohl Flamengo als auch die Boca Juniors sollen an dem Weltmeister von 2022 interessiert sein. Die Brasilianer haben sogar schon ein offizielles Angebot in Form eines Vierjahresvertrags abgegeben. Zudem soll Fenerbahce den Edeltechniker auf dem Zettel haben.

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Momentan deutet alles auf einen Abschied Dybalas nach vier Jahren bei den Römern hin. Der Angreifer war 2022 ablösefrei von Juventus Turin zu den Giallorossi gewechselt und bestritt seitdem 135 Pflichtspiele, in denen er 71 Torbeteiligungen (46 Tore, 26 Vorlagen) beisteuerte. In der laufenden Spielzeit beschränken ihn mehrere Verletzungen jedoch auf bislang nur 22 Einsätze.