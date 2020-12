Real blamiert sich erneut – Luft für Zidane wird dünner

Rekordtitelträger Real Madrid droht ein peinliches Vorrundenaus in der Champions League. Am Dienstagabend verloren die Königlichen mit 0:2 bei Shakhtar Donetsk – und blamierten sich damit nach dem 2:3 im Hinspiel zum zweiten Mal gegen die Ukrainer.

Den Toren von Dentinho (57.) und Manor Solomon (82.) hatte Real insbesondere im zweiten Durchgang wenig entgegenzusetzen. Im Defensivbereich machte sich das Fehlen von Kapitän Sergio Ramos schmerzlich bemerkbar.

😍 THIS IS A 2-0 WIN! ⚒ SHAKHTAR AGAIN BEAT REAL IN THE CHAMPIONS LEAGUE! 🧡



🔥 WE. MADE. THIS. AGAIN. 🔥



👏🏻 Bravo, team! #UCL #ShakhtarRealMadrid @ChampionsLeague pic.twitter.com/3w95qvCyyf