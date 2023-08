SV Werder: Salifou vor Leihe?

Dikeni Salifou (20) soll den SV Werder Bremen nach einem Jahr schon wieder verlassen. Wie Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘ bestätigt, streben die Bremer ein Leihgeschäft für den verletzungsanfälligen Sechser an: „Es würde ihm jetzt richtig guttun, wenn er in einer höheren Liga Spielpraxis sammelt. Das kann sowohl im In- als auch Ausland sein.“

Salifou selbst ist einem Wechsel nicht abgeneigt, erklärt Fritz: „Er ist auch sehr offen dafür, mit seiner Berateragentur haben wir das bereits besprochen.“ Der Haken an der Sache: Bis jetzt haben die Verantwortlichen noch keinen passenden Abnehmer gefunden. „Es muss ein Verein sein, bei dem wir gute Möglichkeiten sehen, dass er auch spielt“, gibt Fritz zu verstehen.