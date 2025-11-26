Wunschziel: Geht RB bei Schlager leer aus?

Kehrt Xaver Schlager der Bundesliga im Anschluss an die Saison den Rücken? Die ‚Leipziger Volkszeitung‘ geht davon aus, dass der Mittelfeldmotor seinen auslaufenden Vertrag bei RB Leipzig nicht verlängern wird, sollte er weiterhin regelmäßig mit einem Bankplatz vorliebnehmen müssen.

Die Sachsen machen kein Geheimnis daraus, mit Schlager weiterarbeiten respektive einen ablösefreien Abgang unbedingt verhindern zu wollen. Zuletzt verlor der 28-jährige Österreicher, der dem Bericht zufolge von einem Engagement in der Premier League träumt, allerdings seinen Stammplatz an Landsmann Nicolas Seiwald (24). Womöglich profitiert Schlager jetzt von der schweren Verletzung von Assan Ouédraogo (19) und kann sich wieder in der ersten Elf des Bundesligisten festspielen.