Trotz Quasi-Rettung: Viele offene Fragen in Köln

Angesichts von sechs Punkten Vorsprung und eines um 17 Treffer besseren Torverhältnisses im Vergleich zum VfL Wolfsburg können zwei Spieltage vor Saisonschluss alle in und um den 1. FC Köln getrost vom Klassenerhalt in der Bundesliga ausgehen. Damit ist der erste und wichtigste Schritt für den Aufsteiger geschafft. Viele weitere müssen vor der nächsten Saison jedoch noch folgen.

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Dabei geht es vor allem um den Kader und einige Grundsatzentscheidungen im Hinblick auf die nächste Spielzeit. Betroffen sind laut ‚Sky‘ alle Mannschaftsteile und auch die Trainerpersonalie gilt es zu klären, bevor nach der WM im Sommer beim FC wieder der Ligaalltag startet.

Positive Gespräche mit Wagner

Interimstrainer René Wagner kann sich laut dem Bezahlsender Hoffnungen auf eine langfristige Anstellung als Cheftrainer der Geißböcke machen. In den vergangenen Tagen haben demzufolge noch einmal Gespräche „zwischen beiden Parteien stattgefunden, die sehr positiv verliefen“. Einer kurzfristigen Beförderung stehe nichts mehr im Weg.

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Auf Spielerseite sind die beiden wichtigsten Personalien Eric Martel (24) und Stammkeeper Marvin Schwäbe (31). Die Situation beim defensiven Mittelfeldspieler ist derzeit noch völlig offen.

Martel-Entscheidung erwartet

Der Vertrag des 30-fachen U21-Nationalspielers läuft aus. Vor allem der VfL Wolfsburg ist an Martel interessiert und hat sich bereits mit dem Spieler ausgetauscht, kämpft aber noch um den Klassenerhalt. Der FC hat ein Verlängerungsangebot vorgelegt. Eine finale Entscheidung soll in den kommenden zwei Wochen fallen, so ‚Sky‘.

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Besser sieht es bei Schwäbe aus, mit dem Gespräche über eine Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags zeitnah beginnen sollen. Die grundsätzliche Frage sei jedoch: Kann sich der Torhüter ein Karriereende in der Domstadt vorstellen oder möchte er „nochmal etwas anderes machen“?

Kaufoptionen sind zu klären

Bleibt noch ein Trio an Leihspielern, bei denen es darum geht, ob die jeweilige Kaufoption gezogen wird oder nicht. Während bei Linksverteidiger Kristoffer Lund (23) ein Umdenken stattgefunden hat und die vereinbarte Kaufoption nicht gezogen werden soll, wird Köln für einen festen Wechsel von Mittelfeldspieler Tom Krauß an den Rhein die vereinbarten zwei Millionen Euro an den 1. FSV Mainz überweisen.

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Kompliziert wird es jedoch bei Jahmai Simpson-Pusey. Wie ‚Sky‘ berichtet, müsste Köln acht Millionen Euro nach England überweisen, um den 20-Jährigen von Manchester City fest zu verpflichten. Zudem bezieht der Innenverteidiger ein Premier League-Gehalt.

Hier gilt es also noch einige finanzielle Fragen zu klären und im Zweifel beide Parteien etwas herunterzuhandeln. Der Ausgang ist daher auch in dieser Personalie noch völlig offen.