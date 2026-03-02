Menü Suche
Bundesliga

Zieht der FCA die Option bei Ribeiro?

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Rodrigo Ribeiro im Einsatz für den FC Augsburg @Maxppp

Möglicherweise gehört Rodrigo Ribeiro schon bald fest zum Kader des FC Augsburg. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge wurde zwar noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen, den Angreifer per Kaufoption fest von Sporting zu verpflichten, allerdings können sich die Verantwortlichen dieses Szenario sehr gut vorstellen.

Fällig würden fünf Millionen Euro Ablöse, per Boni könnte eine Million Euro aufaddiert werden. Anschließend wäre der 20-jährige Rechtsfuß bis 2031 an die Fuggerstädter gebunden. In vier Einsätzen für Augsburg erzielte Ribeiro zwei Treffer und konnte Eigenwerbung betreiben.

