Trainersuche: Chelsea dachte an Schmidt

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Graham Potter (47) beschäftige sich der FC Chelsea offenbar auch mit Roger Schmidt. Wie ‚Sky‘ berichtet, war der 56-jährige Trainer von Benfica Lissabon kurzzeitig das Thema von internen Diskussionen beim Premier League-Klub. Konkrete Verhandlungen seien aber nicht geführt worden.

Schmidt drang mit Benfica bis ins Viertelfinale der Champions League vor, scheiterte dort aber an Inter Mailand. Der ehemalige Leverkusener ist noch bis 2026 an die Portugiesen gebunden, verfügt zudem über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro. Interimsweise übernahm bei Chelsea Frank Lampard (44) für Potter, Favorit auf ein langfristiges Engagement an der Stamford Bridge ist laut englischen Medienberichten Mauricio Pochettino (51).

