Inter: Skriniar „unantastbar“

Giuseppe Marotta stellt kurz nach Schließung des Transfermarkts klar, dass der Verkauf von Milan Skriniar kein Thema war für Inter Mailand. Der Vorstandsvorsitzende der Nerazzurri bezeichnet den Innenverteidiger bei ‚DAZN‘ als „unantasbar.“. Marotta weiter: „Wir haben alle Angebote für Skriniar abgelehnt.“

Allen voran Paris St.Germain wollte den 27-Jährigen in diesem Sommer an Bord holen. Inklusive Boni boten die Franzosen bis zu 70 Millionen Euro für Skriniar. Vertraglich ist der Slowake noch bis nächsten Sommer an Inter gebunden.