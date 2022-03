Bochum: Leitsch & Hartwig haben Corona

Der VfL Bochum muss mindestens das kommende Wochenende ohne Maxim Leitsch und Luis Hartwig bestreiten. Wie der Revierklub mitteilt, wurde das Duo positiv auf Corona getestet. Beide befinden sich in häuslicher Isolation.

Wie der VfL weiter bekanntgibt, sind alle weiteren Tests negativ ausgefallen. Die Bochumer treten am Sonntag um 17:30 Uhr bei Eintracht Frankfurt an. Während Hartwig in der laufenden Saison noch zu keinem Einsatz kam, ist Leitsch in der Innenverteidigung gesetzt und erzielte am zurückliegenden Spieltag seinen ersten Bundesliga-Treffer.