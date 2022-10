Auslosung: Die EM-Quali-Gruppen

In Frankfurt wurden am Sonntagmittag die Gruppen für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 ausgelost. Deutschland muss als Gastgeber nicht antreten und ist bereits qualifiziert. Russland ist weiterhin suspendiert, sodass 53 Nationen in zehn Gruppen um eins der 24 EM-Tickets kämpfen. Ausgetragen werden die Spiele zwischen dem 23. März und 21. November 2023 an insgesamt zehn Spieltagen.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A: Spanien, Schottland, Norwegen, Georgien, Zypern

Gruppe B: Niederlande, Frankreich, Irland, Griechenland, Gibraltar

Gruppe C: Italien, England, Ukraine, Nordmazedonien, Malta

Gruppe D: Kroatien, Wales, Armenien, Türkei, Lettland

Gruppe E: Polen, Tschechien, Albanien, Färöer Inseln, Moldawien

Gruppe F: Belgien, Österreich, Schweden, Aserbaidschan, Estland

Gruppe G: Ungarn, Serbien, Montenegro, Bulgarien, Litauen

Gruppe H: Dänemark, Finnland, Slowenien, Kasachstan, Nordirland, San Marino

Gruppe I: Schweiz, Israel, Rumänien, Kosovo, Belarus, Andorra

Gruppe J: Portugal, Bosnien-Herzegowina, Island, Luxemburg, Slowakei, Liechtenstein