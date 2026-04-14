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Bundesliga-Interesse an Hannovers Nawrocki

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Maik Nawrocki läuft ins Stadion ein @Maxppp

Innenverteidiger Maik Nawrocki weckt Begehrlichkeiten in der Bundesliga. Informationen der ‚Bild‘ zufolge steht der 25-Jährige bei mehreren nationalen wie internationalen Erstligisten auf dem Zettel. Aktuell ist der Pole von Celtic Glasgow an Hannover 96 verliehen.

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Die Niedersachsen besitzen eine Kaufoption von über zwei Millionen Euro, die für den Zweitligisten wohl nur bei einem Aufstieg stemmbar wäre. Vorerst wird Nawrocki allerdings nicht weiter auf sich aufmerksam machen können, beim 2:0-Sieg gegen Darmstadt am Samstag erlitt der in der Jugend von Werder Bremen ausgebildete Rechtsfuß einen Muskelfaserriss.

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