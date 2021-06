BVB gibt Gómez dauerhaft ab

Borussia Dortmund und Sergio Gómez beenden ihre Zusammenarbeit. Wie der BVB mitteilt, wechselt der Mittelfeldspieler dauerhaft zum belgischen Spitzenklub RSC Anderlecht. Über die Ablöse ist nichts bekannt. Gómez Vertrag in Dortmund war noch bis 2022 datiert.

In den vergangenen beiden Spielzeiten war der 20-Jährige an den spanischen La Liga-Absteiger SD Huesca verliehen. Gómez war 2018 aus der Jugendabteilung des FC Barcelona nach Dortmund gekommen, verpasste aber den Durchbruch. Nur dreimal lief er für die BVB-Profis auf.

In Anderlecht freut man sich nun auf einen „vielseitigen Spieler, der technisch sehr gut ist und das richtige Maß an Aggressivität aufbringt. Das, in Kombination mit seiner Explosivität und seiner Geschwindigkeit, macht ihn zu einem Spieler mit großartigem Potenzial“, so Sportdirektor Peter Verbeke.