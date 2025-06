BVB: Neue Details zur Gittens-Ablöse

Jamie Gittens wird Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen. Alles deutet auf den FC Chelsea hin, der der Dortmunder Ablöseforderung von 65 Millionen Euro nachkommen will. Unklar war bisher jedoch, ob die Blues den Betrag auf einen Schlag bezahlen oder Boni in den Deal inkludiert werden.

Wie die ‚Bild‘ nun berichtet, sind Bonuszahlungen in der Gesamtsumme enthalten. Demzufolge erhält der BVB eine Sockelablöse, die teilweise durch leicht und zum Teil auch durch schwer zu erreichende Boni auf die besagten 65 Millionen Euro ansteigen kann.

Einen Großteil der Summe will der BVB dem Boulevardblatt zufolge anschließend in einen direkten Ersatz reinvestieren. Aus diesem Grund scheiterte der Transfer des 20-jährigen Engländers noch vor der Klub-WM, wie Geschäftsführer Sport Lars Ricken kürzlich bestätigte: „Wir möchten Niko Kovac die bestmögliche Mannschaft zur Verfügung stellen, und in der kurzen Zeit hätten wir keinen Nachfolger finden können.“

Mittlerweile haben sich die Verantwortlichen auf einen Gittens-Abgang vorbereitet. Jüngsten Berichten zufolge hat der Bundesligist Omari Hutchinson (21/Ipswich Town), Dan Ndoye (24/FC Bologna) und Johan Bakayoko (22/PSV Eindhoven) als Optionen für die Außenposition ins Visier genommen.