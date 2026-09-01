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Gala verpflichtet 10-Millionen-Stürmer

von Dominik Sandler - Quelle: galatasaray.org
Deniz Gül im Porto-Trikot @Maxppp

Angreifer Deniz Gül wechselt in die Türkei. Der 22-Jährige verlässt den FC Porto und schließt sich Galatasaray an. Cimbom zahlt zehn Millionen Euro.

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Zusätzlich wird Porto mit zehn Prozent am Gewinn bei einem kommenden Transfer beteiligt. Gül hat bis 2031 unterzeichnet und kassiert 1,5 Millionen Euro netto pro Saison.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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