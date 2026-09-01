Gala verpflichtet 10-Millionen-Stürmer

Angreifer Deniz Gül wechselt in die Türkei. Der 22-Jährige verlässt den FC Porto und schließt sich Galatasaray an. Cimbom zahlt zehn Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zusätzlich wird Porto mit zehn Prozent am Gewinn bei einem kommenden Transfer beteiligt. Gül hat bis 2031 unterzeichnet und kassiert 1,5 Millionen Euro netto pro Saison.