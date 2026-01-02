Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

VfB: Keitel vor Bundesliga-Wechsel?

von Fabian Ley - Quelle: Stuttgarter Nachrichten
Yannik Keitel im Trikot des VfB Stuttgart @Maxppp

Yannik Keitel könnte im Januar innerhalb der Bundesliga wechseln. Laut den ‚Stuttgarter Nachrichten‘ bemüht sich der FC Augsburg intensiv um den defensiven Mittelfeldspieler vom VfB Stuttgart. Die Klubs befinden sich dem Bericht zufolge in Verhandlungen, Keitel selbst soll dem Wechsel offen gegenüberstehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Stuttgart zählt der 25-Jährige, der im Sommer 2024 ablösefrei vom SC Freiburg gekommen war, schon länger zu den Abgangskandidaten. In dieser Saison kam der frühere deutsche U21-Nationalspieler für die VfB-Profis gar nicht zum Einsatz. Zuletzt fiel er mit einer Muskelverletzung aus. Ob die Parteien einen festen Transfer oder ein Leihgeschäft anstreben, ist zur Stunde offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Augsburg
Yannik Keitel

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Augsburg Logo FC Augsburg
Yannik Keitel Yannik Keitel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert