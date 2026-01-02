Yannik Keitel könnte im Januar innerhalb der Bundesliga wechseln. Laut den ‚Stuttgarter Nachrichten‘ bemüht sich der FC Augsburg intensiv um den defensiven Mittelfeldspieler vom VfB Stuttgart. Die Klubs befinden sich dem Bericht zufolge in Verhandlungen, Keitel selbst soll dem Wechsel offen gegenüberstehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Stuttgart zählt der 25-Jährige, der im Sommer 2024 ablösefrei vom SC Freiburg gekommen war, schon länger zu den Abgangskandidaten. In dieser Saison kam der frühere deutsche U21-Nationalspieler für die VfB-Profis gar nicht zum Einsatz. Zuletzt fiel er mit einer Muskelverletzung aus. Ob die Parteien einen festen Transfer oder ein Leihgeschäft anstreben, ist zur Stunde offen.