Clyne verlässt Liverpool

Nathaniel Clyne wird den FC Liverpool zum Vertragsende diesen Monat verlassen. Dies geben die Reds offiziell bekannt. Damit verzichtet der Klub auf eine kurzfristige Verlängerung bis Saisonende. Wegen eines Kreuzbandrisses absolvierte der 29-jährige Rechtsverteidiger in dieser Spielzeit kein Pflichtspiel.

2015 war der 14-fache englische Nationalspieler für 17,7 Millionen Euro von Crystal Palace an die Anfield Road gewechselt. Clyne war lange Zeit gesetzt, wurde allerdings immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. Insgesamt absolvierte er 103 Pflichtspiele für den Klub.

We can confirm @Nathaniel_Clyne will depart the club at the end of this month upon the expiry of his contract.



Everyone at #LFC would like to thank Nathaniel for his service at the Reds and wish him all the best in his future career 🙌