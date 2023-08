Über 40 Millionen: West Ham angelt sich Kudus

West Ham United vermeldet die Verpflichtung von Mohammed Kudus offiziell. Der Zehner unterschreibt in England einen Kontrakt bis 2028. Die Londoner zahlen nach Angaben von Ajax Amsterdam 43 Millionen Euro an Ajax Amsterdam, drei weitere Millionen sind an Boni geknüpft. Die Niederländer erhalten zudem zehn Prozent einer zukünftigen Ablöse.

Kudus war vor drei Jahren für eine deutlich geringere Summe nach Amsterdam gewechselt: Neun Millionen Euro legte Ajax damals auf den Tisch. Seitdem entwickelte sich der 23-Jährige zu einem unangefochtenen Stammspieler, der regelmäßig Scorer sammelt.

Lese-Tipp

West Ham: Kudus hat unterschrieben

In England spielt das Geld wie gewohnt nur eine untergeordnete Rolle. Mit dem Kudus-Transfer steigen die Transferausgaben der Hammers auf stolze 130 Millionen Euro an. Eine große Stange Geld für den Tabellen-14. der abgelaufenen Premier League-Saison, wenngleich sich auf der anderen Seite der Verkauf von Declan Rice an den FC Arsenal in einer ähnlichen Größenordnung bewegt hat.