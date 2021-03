Champions League: Hammerlose für BVB & Bayern

Der FC Bayern und Borussia Dortmund haben ihr Ticket für die Runde der letzten Acht gebucht, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig sind nicht mehr dabei. Möglich ist auch ein direktes Duell der beiden deutschen Vertreter, Lostöpfe gibt es nicht. Gezogen werden am heutigen Freitag nicht nur die Viertelfinal-Begegnungen, sondern direkt im Anschluss auch die potenziellen Halbfinal-Spiele.

Die Rahmendaten

Die Viertelfinal-Hinspiele werden am 6. und 7. April ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später am 13. und 14. April. Die Runde der letzten Vier ist für den 27./28. April und den 4./5. Mai terminiert. Das Finale findet am 29. Mai in Istanbul statt.

Das Viertelfinale im Überblick

Manchester City - Borussia Dortmund

FC Porto - FC Chelsea

FC Bayern - Paris St. Germain

Real Madrid - FC Liverpool

Das Halbfinale im Überblick