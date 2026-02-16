Köln zieht personelle Konsequenzen

Hannes Dold wird offenbar nicht länger als Assistenzcoach von Lukas Kwasniok fungieren. ‚Sky‘ zufolge hat man sich beim 1. FC Köln dazu entschieden, den 32-Jährigen von seiner Aufgabe als Standardtrainer zu entbinden.

Hintergrund ist, dass der Aufsteiger in der laufenden Saison bislang die meisten Standardgegentore aller Bundesligisten kassierte. Den Klub verlassen muss Dold aber voraussichtlich nicht und soll stattdessen in anderer, bislang noch nicht geklärter Funktion erhalten bleiben. Von 2014 bis vergangenen Sommer war er am Geißbockheim bereits als Chefanalytiker tätig.