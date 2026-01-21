Lautern holt neuen Verteidiger

Der 1. FC Kaiserslautern steht vor der Verpflichtung von Winterneuzugang Nummer zwei. Laut ‚A Bola‘ kommt Innenverteidiger Atanas Chernev (23) vom portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora in die Pfalz. Der Deal sehe eine Leihe vor, zudem verfüge Lautern über eine Kaufoption.

Damit reagieren die Verantwortlichen am Betzenberg auf den erneuten Rückschlag bei Ji-soo Kim (21), der auf unbestimmte Zeit mit muskulären Problemen fehlt. Eigentlich hatte Lautern nach einem Linksfuß fürs Abwehrzentrum gefahndet, jetzt kommt in Chernev aber ein Rechtsfuß. Der bulgarische Nationalspieler ist im portugiesischen Oberhaus Stammkraft. Nach Norman Bassette (21/Coventry City) wird er voraussichtlich der zweite Winterneuzugang für Torsten Lieberknecht.