Verletzungsupdate bei Neymar

Brasilien ist zuversichtlich, dass Neymar (34) rechtzeitig zum WM-Start einsatzbereit sein wird. „Neymar unterzog sich am Montag einer MRT-Untersuchung und die Tests zeigten erwartungsgemäß einen positiven Verlauf seiner Behandlung. Er wird den von der medizinischen Abteilung der brasilianischen Nationalmannschaft festgelegten Rehabilitationsplan weiter befolgen“, so das offizielle Statement der Seleção.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neymar laboriert an einer hartnäckigen Wadenverletzung, wurde aber dennoch durch Nationaltrainer Carlo Ancelotti für das Turnier in Nordamerika nominiert. Für João Pedro (24), der sich beim FC Chelsea in bestechender Form präsentierte, war hingegen kein Platz im Aufgebot der Südamerikaner, die am kommenden Sonntag (0 Uhr) ihr Auftaktmatch gegen Marokko bestreiten.