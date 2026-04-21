Arsenal-Wunderkind Salmon verlängert

Der FC Arsenal geht mit Marli Salmon in die Zukunft. Wie die Gunners mitteilen, hat der 16-Jährige einen Vorvertrag unterschrieben, der an seinem 17. Geburtstag im August zu einem Profivertrag umgewandelt wird. Der Abwehrspieler war im Januar kurzzeitig der jüngste Spieler, der je im FA Cup zum Einsatz gekommen ist.

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Nur sechs Minuten später wurde Max Dowman (16) beim 4:1-Sieg gegen den FC Portsmouth eingewechselt und nahm Salmon den Rekord wieder weg. Salmon absolvierte bislang vier Einsätze bei den Profis, in der Liga verzichtete Mikel Arteta bisher auf den englischen U17-Nationalspieler.