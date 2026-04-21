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Offiziell Premier League

Arsenal-Wunderkind Salmon verlängert

von Dominik Sandler - Quelle: arsenal.com
1 min.
Marli Salmon hält den Ball hoch @Maxppp

Der FC Arsenal geht mit Marli Salmon in die Zukunft. Wie die Gunners mitteilen, hat der 16-Jährige einen Vorvertrag unterschrieben, der an seinem 17. Geburtstag im August zu einem Profivertrag umgewandelt wird. Der Abwehrspieler war im Januar kurzzeitig der jüngste Spieler, der je im FA Cup zum Einsatz gekommen ist.

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The club is delighted to announce that Marli Salmon has signed a pre-contract agreement ✍️

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Nur sechs Minuten später wurde Max Dowman (16) beim 4:1-Sieg gegen den FC Portsmouth eingewechselt und nahm Salmon den Rekord wieder weg. Salmon absolvierte bislang vier Einsätze bei den Profis, in der Liga verzichtete Mikel Arteta bisher auf den englischen U17-Nationalspieler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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